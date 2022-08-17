Son dakika haberi! İstanbul'da bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre İstanbul Sarıyer'de bir kişi, tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. İstanbul Sarıyer'de bir kişi, tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta kaçak sigara satışı yapıldığı belirtilen eve gelen Muammer Tevfik A. (35) ile kardeşi Ahmet A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muammer Tevfik A, tabancayla kardeşini başından ve göğsünden vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılarak hastaneye kaldırılan Ahmet A, kurtarılamadı. Polis, Muammer Tevfik A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Güncel AA / Ali Cevahir Aktürk Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dumlupınar İstanbul Sarıyer Güncel Haberler Son Dakika

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