Son dakika haberi: İstanbul'da 'acemi kasap'lar hastanelik oldu

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında yaralanan 582 kişi hastaneye başvurdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesti.

Bazı vatandaşlar kesim sırasında, kimisi ise hayvanların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 582 kişinin bıçak ve satır kesiği gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, bazılarının ise tedavisi sürüyor.

Zapt edilemeyen kurbanlar yaralanmalara yol açtı

Bu arada, bağlanan ipin kopması sonucu hayvanın kendisini savurmasıyla yaralanan bir vatandaş da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi için başvurdu. Vücudunda çeşitli yaralar olan ve kaburgaları zedelenen vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bazı vatandaşlar ise bıçak kesiği ve kemik batması gibi çeşitli sebeplerle hastanede tedavi gördü.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine bıçak ve darbeye bağlı yaralanmalar nedeniyle gelen kişiler de tedavi altına alındı.