Son dakika haberi: Beyza Doğan'ın katili selim tekin öldü Son dakika gelişmesine göre Ahmet YEŞİLMEN/BAHÇELİEVLER'de, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürdükten sonra kendi kafasına tabancayla ateş eden Selim Tekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ahmet YEŞİLMEN/BAHÇELİEVLER'de, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürdükten sonra kendi kafasına tabancayla ateş eden Selim Tekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selim Tekin saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra Beyza Doğan'ı banyoya götürerek tabancayla ensesine ateş ettikten sonra kendi kafasına ateş etti. Beyaz Doğan tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybederken, Selim Tekin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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