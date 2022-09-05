İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA AYNI YERDEKİ İKİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

BAYRAMPAŞA'da, aynı yerde yaşanan iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde Kamil Caddesi ve Ata Caddesi kesiştiği noktada geçen cuma günü saat 14.20 sıralarında seyir halindeki taksi ile Ata Caddesi'nde ilerleyen motosikletin çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi metrelerce havaya uçtu. Kazada motosikletteki iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Aynı yerde cumartesi günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, Kamil Caddesinde ilerleyen otomobil, Ata Sokak'ta seyreden motosiklete yandan çarptı. Motosiklet üzerinde bulunan iki kişi savrularak kaldırımda bulunan saksılara çarptı. Kazada motosikletteki iki kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

"CUMA GÜNÜ BURADA 4 TRAFİK KAZASI OLDU"

Kamil Caddesi'nde esnaflık yapan Zeki Sevencan,"Yolun müsait olmamasından dolayı, kazalar devam ediyor. Düzensiz araç parkı söz konusu. Cuma günü burada 1 değil 4 trafik kazası oldu. 2 tanesi yaralamalı kaza, bir motorda bulunan 2 arkadaşımız yaralandı, diğer kazada da 2 arkadaşımız yaralandı. Motosiklet sürücülerinin 2'sinde kask yoktu ama nihayetinde kaskları olsa da bu kazaya karışacaklardı. Alt yoldan çıkan araçların diğer yoldan gelen araçlar tarafından görülmemesinden kaynaklanıyor. Bunun önlenebilmesi için burada kasis olması ya da ayna konulmalı. Gündüz olan kazada ben yoktum ama çalışanım ve buradaki arkadaşlar yaralılara yardım etti. Ambulans gelerek onları hastaneye kaldırdı. Birinin ayağı kırılmış. Diğer kazada da çok ağır yaralı yok ama ölümlü bir kaza olabilirdi" dedi.