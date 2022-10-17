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Son dakika haberi | İSTANBUL-ATAŞEHİR VE GÜNGÖREN'DE İLAÇ KAÇAKÇILARINA OPERASYON

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Son dakika haberi | İSTANBUL-ATAŞEHİR VE GÜNGÖREN'DE İLAÇ KAÇAKÇILARINA OPERASYON

Son dakika haberler: ATAŞEHİR ve Güngören'de düzenlenen operasyonda, botoks ve cinsel güç arttırıcı ilaçlarında aralarında bulunduğu piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi.

ATAŞEHİR ve Güngören'de düzenlenen operasyonda,  botoks ve cinsel güç arttırıcı ilaçlarında aralarında bulunduğu piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi.  Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla ilaç getiren şüphelilere operasyon düzenledi. Ataşehir ve Güngören'de  2 buçuk ay boyunca iki işyerini takibe alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında cinsel güç artırıcı ilaç ve  botoks ilaçlarının da bulunduğu piyasa değeri 9 milyon 116 bin 90 lira olan, 100 bin 695 ilaç ele geçirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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