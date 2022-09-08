İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN Güncel Haberler ARNAVUTKÖY'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasından sonra söndürüldü. ARNAVUTKÖY'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasından sonra söndürüldü. Yangın, saat 22.30 sıralarında Dursunköy Türkköşe mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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