Son dakika haberi! İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi gözaltına alındı (2)
AA - Enes Canlı - Güncel
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Son dakika haber: İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e açılan Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilerle müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e açılan Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilerle müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı.
Teravih namazının ardından Filistinlilerle İsrail polisi arasında, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surlarının çevresinde arbede yaşandı.