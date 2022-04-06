Son dakika haberi! İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi gözaltına alındı (2) - Haberler

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Son dakika haberi! İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi gözaltına alındı (2)

AA - Enes Canlı - Güncel
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Son dakika haber: İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e açılan Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilerle müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e açılan Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilerle müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı.

Teravih namazının ardından Filistinlilerle İsrail polisi arasında, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surlarının çevresinde arbede yaşandı.

Son dakika haberi! İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi gözaltına alındı (2)

Son dakika haberi! İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi gözaltına alındı (2)

Son dakika haberi! İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi gözaltına alındı (2)

AA / Enes Canlı - Güncel

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Aksa, Güncel, Haberler

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