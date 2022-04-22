Son dakika haberi: İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (4) - Haberler

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Son dakika haberi: İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (4)

AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre İsrail polisi sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisinin tepki gösterenlere ses ve gaz bombasıyla müdahale etmesi sonucu, Mescid-i Aksa avlusundaki bir ağaçta yangın çıktı.

AA / Güncel

Mescit, İsrail, İşgal, Aksa, Güncel, Haberler

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