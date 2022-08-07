Son dakika haberi... İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırıya devam ettiğini açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırıya devam ettiğini açıkladı

Son dakika haberi... İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırıya devam ettiğini açıkladı

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara devam ettiğini duyurdu.

 - Güncelleme:

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara devam ettiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne "savaş uçakları, hava araçları, tank ve zırhlı birliklerle" saldırıların devam ettiği belirtildi.

Ordunun, İslami Cihad'a bağlı olduğu gerekçesiyle "bazı hedefler ve roket fırlatma alanlarının" vurulduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in saldırılarına tank ve zırhlı birliklerin de katıldığı kaydedildi.

Yaralı sayısı 275'e yükseldi

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne üçündü gününde devam eden saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 235 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

İsrail Gazze Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title