Son dakika haberi | İsrail'in, Gazze saldırısında şu ana kadar İslami Cihad'a ait 26 hedefi vurduğu bildirildi Son dakika habere göre İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının başladığı andan bu yana İslami Cihad'a ait 26 hedefi vurduğu belirtildi. İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının başladığı andan bu yana İslami Cihad'a ait 26 hedefi vurduğu belirtildi. İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad'a ait yeni hedeflerin vurulduğu ifade edildi. Açıklamada vurulan noktalar arasında silah, füze ve havan mermisi imalathanelerinin yer aldığı aktarıldı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise saldırıların başladığı andan bu yana İslami Cihad'a ait 26 noktanın hedef alındığı bilgisi yer aldı. Haberde ayrıca, Demir Kubbe hava savunma sisteminin, Gazze'den İsrail tarafına fırlatılan füzelerden 55'ini etkisiz hale getirdiği dile getirildi. Yediot Ahronot Gazetesi de İsrail savaş uçakları ile insansız hava araçlarının (İHA) Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında 16 ton mühimmat kullandığını yazdı. Haberde, saldırılara, savaş uçaklarının yanı sıra 50 İHA'nın katıldığı ifade edildi. AA / Güncel Twitter İsrail Gazze Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | İsrail'in, Gazze saldırısında şu ana kadar İslami Cihad'a ait 26 hedefi vurduğu bildirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.