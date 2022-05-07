İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı - Haberler

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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı

AA - Israeli Defense Forces - Güncel
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, Filistinli tutuklu Ömer Ceradat'a ait dairenin duvarlarını yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, Filistinli tutuklu Ömer Ceradat'a ait dairenin duvarlarını yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Cenin kentine bağlı Sile el-Harisiye köyüne baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşandı.

İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi yaraladığı baskında, onlarca kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Baskının ardından İsrail güçleri, üç katlı bir binada bulunan Filistinli tutuklu Ömer Ceradat'a ait dairenin duvarlarını patlayıcı yerleştirerek yıktı.

İsrail, 20 Aralık 2021'de Nablus'un kuzeyinde bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçladığı 5 Filistinli tutuklunun ailelerine, evlerinin yıkım kararı ile ilgili tebligat göndermişti.

İsrail güçleri, yıkım tebligatlarının ardından Sile el-Harisiye köyüne daha önce farklı tarihlerde baskın düzenlemiş, söz konusu Filistinli tutuklulardan Mahmud Ceradat, Muhammed Ceradat ve Gays Ceradat'a ait evleri yıkmıştı.

AA / Israeli Defense Forces - Güncel

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