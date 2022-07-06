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Son dakika haberi... İsrail güçleri, 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
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Son dakika haberine göre - İsrail güçleri, 40 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail güçleri dün geceden bu yana Filistin'in Batı Şeria bölgesinde en az 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

- İsrail güçleri, 40 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS - İsrail güçleri dün geceden bu yana Filistin'in Batı Şeria bölgesinde en az 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin yetkilileri İsrail güçlerinin, Filistin'in Batış Şeria bölgesinde en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı. Yetkililer, Filistin'in Ramallah şehrinde İsrail güçlerinin 30 sivili gözaltına aldığını belirtti. Ayrıca Filistin'in El Halil ve Tulkarm şehrinde 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İsrail güçlerinin, Filistinlileri arandığı gerekçesiyle gözaltına aldığı iddia edildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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