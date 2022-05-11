Son dakika haberi! İsrail askerleri tarafından öldürülen Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni - Haberler

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Son dakika haberi! İsrail askerleri tarafından öldürülen Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni

AA - Musab Alkhatib - Güncel
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Son dakika haberi... Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreninden detaylar Yakınlarının üzüntü duyması Şirin Ebu Akile'nin cenazesi omuzlar üzerinde taşınması Cenazeye çok sayıda kişinin katılması CENİN - İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Al-Jazeera...

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreninden detaylar

Yakınlarının üzüntü duyması

Şirin Ebu Akile'nin cenazesi omuzlar üzerinde taşınması

Cenazeye çok sayıda kişinin katılması CENİN - İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için Cenin kentinde cenaze töreni düzenlendi. Akile'nin yakınları üzüntü yaşadı.

AA / Musab Alkhatib - Güncel

Al Jazeera, Cenaze, İsrail, Güncel, Haberler

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