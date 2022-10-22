Son dakika haberi! İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü Güncel Haberler Son dakika haberi... İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki kontrol noktasında bir Filistinliye ateş açtı. Açılan ateş sonucu başından ağır yara alan Filistinli Rabi Arefe Rabi (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının aktardığına göre saldırı Kalkilya'nın güneydoğusundaki En-Nebi İlyas köyü yakınında bulunan 109 numaralı kontrol noktasında gerçekleştirildi. İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Kaynak: AA / Güncel Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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