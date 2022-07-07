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Son dakika haberleri: Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çiftin yaşamını yitirdiği, motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çiftin yaşamını yitirdiği, motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, A.B.Ö. idaresindeki motosikletin Çünür Mahallesi İstanbul yolunda yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarpma anı yer alıyor.

Isparta'da dün A.B.Ö'nün kullandığı 37 ABF 447 plakalı motosiklet, Çünür Mahallesi İstanbul yolunda yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarpmış, kazada Saraç çifti hayatını kaybetmiş, sürücü yaralanmıştı.

AA / Güncel

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