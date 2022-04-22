İsmail Demir: İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik - Haberler

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İsmail Demir: İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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