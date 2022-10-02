Son dakika haberi! İslam İşbirliği Teşkilatından Kabil'deki eğitim merkezi saldırısına kınama Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 30 Eylül'de 19 kişinin öldüğü Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Kac Eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 30 Eylül'de 19 kişinin öldüğü Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Kac Eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. İİT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İİT Genel Sekreterliğinin Afganistan'da sivil tesisleri ve insanları hedef alan şiddet dalgasından derin endişe duyduğu belirtildi. Teşkilatın, Kabil'deki eğitim merkezine düzenlenen saldırıyı kınadığı kaydedilen açıklamada, "İİT, Afganistan'da eğitim kurumları ve ibadethaneleri hedef alan çirkin ve vahşi saldırı döngüsünü kınıyor." ifadeleri kullanıldı. Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğünden 30 Eylül'de yapılan açıklamada, Kabil'in batısında bulunan Kac Eğitim merkezine bombalı saldırı düzenlendiği belirtilmişti. Saldırının eğitim merkezinde deneme sınavı yapıldığı sırada düzenlendiği ve 19 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Semiz Afganistan Eylül Kabil Güncel Haberler Son Dakika

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