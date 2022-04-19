Son dakika haberi | İslahiye'de şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

İslahiye Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda konuşan Kaymakam Mustafa Anteploğlu, vatan için şehit olanlara rahmet yakınlarına ve gazilere sağlık diledi.

???????Anteplioğlu, şehitlerin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerin daima yanında olduklarını belirtti.???????

Programa Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Müftüsü Behçet Bilgin, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Hasan Boncuk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, askeri personeller, daire amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şube Başkanı Süleyman Yılmaz ile şehit ve gazi yakınları katıldı.