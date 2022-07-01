Son dakika haberi! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA - Burak Milli - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu bulunduğu iddia edilen bir otomobil ve eve yönelik operasyon düzenledi.
Aarçta ve evde, 21 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ve tabanca bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Güncel