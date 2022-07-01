Son dakika haberi! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Son dakika haberi! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu bulunduğu iddia edilen bir otomobil ve eve yönelik operasyon düzenledi.

Aarçta ve evde, 21 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ve tabanca bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

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