Son dakika haberi! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu bulunduğu iddia edilen bir otomobil ve eve yönelik operasyon düzenledi. Aarçta ve evde, 21 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ve tabanca bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü. AA / Burak Milli - Güncel İskenderun Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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