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İş yerinde semaverden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA - Tugay Göktürk - Güncel
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Çorum'da bir iş yerinde semaverin kıvılcımlarından çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'da bir iş yerinde semaverin kıvılcımlarından çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki iş yerinde yakılan semaverin kıvılcımlarının etrafa saçılması sonucu yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine iş yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

İtfaiye Çiftlik Çorum Güncel Haberler

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