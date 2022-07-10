Son dakika haberi... İş yerinde çıkan yangın söndürüldü Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Muslihittin Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.rüldü. AA / Güncel İtfaiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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