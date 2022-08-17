Son dakika gündem: İş kazasında devlet hastanesi yüzde 65 ATK ise yüzde sıfır engelli dedi

İSTANBUL'da bir inşaatta çalışan demirci ustası Abdülselam Turaci (59), 2010 yılında iş kazası geçirdi. Hastane Turaci'ye 15 gün rapor verdi fakat işvereni iddiaya göre çalışamadığı gerekçesiyle Turaci'yi işten çıkardı. İşveren aleyhine 11 bin liralık tazminat davası açan Turaci'ye, iki devlet hastanesi farklı oranlarda iş göremez raporu verirken, mahkemenin sevk ettiği ATK 3. İhtisas Dairesi ise, Turaci'nin yüzde sıfır oranında engelli olduğunu belirtti. ATK'nın raporunu dikkate alan mahkeme ise davanın kısmen kabulüne karar vererek Turaci'ye 4 bin lira ödenmesine hükmetti. Raporlardaki çelişkiye dikkat çeken Turaci ise "Benim yerime başkasının MR'ını ve filmlerini Adli Tıp Kurumu'na gönderdiklerinden şüpheleniyorum" dedi.

İŞ KAZASINI SGK'YA BİLDİRMEDİLER

Davacı Abdülselam Turaci'nin avukatı aracılığıyla 2011 yılında Üsküdar İş Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: Bir inşaat firmasında demirci ustası olarak çalışan Abdülselam Turaci, 14 Aralık 2010'da inşaat demirlerini omzunda taşırken, yaklaşık 2 metre yükseklikten dizlerinin ve sağ elinin üzerine düşerek yaralandı. Kazanın ardından kısa bir süre dinlendirilen Turaci, işverenin "Acele et, betonun yetişmesi lazım" demesi üzerine olayın sıcaklığıyla çalıştırıldı. İş kazasının ardından 6 gün geçmesine rağmen ağrıları geçmeyen Turaci, hastaneye başvurdu. Hastane Turaci'ye 15 gün rapor verdi fakat işvereni rapor süresi dolmadan Turaci'yi işten çıkardı. Ayrıca işverenin Turaci'nin iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmediği öne sürüldü.

ŞİRKET AVUKATI OLAYDA İŞÇİNİN ASLİ KUSURLU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

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ATK: İŞ GÖREMEZLİK DERECESİ YÜZDE SIFIR

'BAŞKASININ FİLMLERİNİ ATK'YA GÖNDERDİLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

OTOGARDA SANDALYE ÜZERİNDE SABAHLIYOR

İstanbul'a Balıkesir'den geldiğini söyleyen Turaci, pansiyonun barınma için kendisinden günlüğü 500 lira para istediğini öne sürerek, son 1 haftadır 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sandalye üzerinde sabahladığını vurguladı.