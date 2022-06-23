Son dakika haberi... İş İnsanı İrfan G., Tutuklandı

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "kamu ihalelerine fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlatılan iş insanı İrfan G., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "tehdit" ve "yağma" iddiasıyla tutuklandı.

Daha önce Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla hakkında soruşturma bulunan iş insanı İrfan G.'nin, bir iş insanının iş yerini kurşunlattığı iddia edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında iş yerini kurşunladıkları iddia edilen ve yakalanan suç örgütü mensuplarının, azmettiricinin İrfan G. olduğu beyanları üzerine G., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, dün gözaltına alındı.

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen G., savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan İrfan G. dün tutuklanarak cezaevine götürüldü.

ANKA / Güncel