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Son dakika haberi... İranlı Mahsa Emini'nin ölümü, Fransa'da protesto edildi

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Son dakika haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümünü protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümünü protesto etti.

Kaynak: AA / Mustafa Yalçın - Güncel

Mahsa Emini Fransa Paris Güncel Haberler Son Dakika

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