Son dakika haberi... İran, İngiltere'nin 'İran silahlarına el konuldu' açıklamasına tepki gösterdi

İran, İngiltere'nin Yemen'e giden İran silahlarına Ocak 2022'de el konulduğu iddiasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani'nin, İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya tepki gösterdiği kaydedildi.

Kenani, İngiltere devletinin "bu senenin başında Yemen'e giden İran silahlarına el koyduğu" iddiasının temelsiz olduğunu öne sürdü.

İngiltere'nin "böyle temelsiz bir iddiayı ortaya atacak konumda" olmadığını söyleyen Kenani, "İngiltere, kendi kendini ilan etmiş askeri koalisyona sürekli gelişmiş silahlar satarak savunmasız Yemen halkına karşı savaş ve tecavüzün ortağıdır." ifadelerini kullandı.

İranlı Sözcü, İngiltere devletinin koalisyon güçlerine silah ihracatını sürdürmesinin Yemen'deki bu "insanlık dışı savaşın sürmesinin nedenlerinden biri" olduğunu belirterek, "Bu açıdan bu ülke İran'a karşı bu tür iddiaları ortaya atacak ahlaki yetkiye sahip değildir." açıklamasında bulundu.

İngiltere'nin Yemen'deki koalisyona silah ihracatına ilişkin de İngiliz medyasının haber ve verilerini kaynak gösteren Kenani, "(Bu) verilere göre, bu ülke Yemen'de askeri işgalin başlangıcından beri Yemen karşıtı koalisyona bombalar, güdümlü füzeler ve savaş uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 8 milyar sterlin değerinde gelişmiş silah satmıştır." dedi.

Kenani, İngiltere'nin silah üreticilerine verdiği özel ruhsatların da buna eklenmesiyle bu rakamın birkaç kata kadar yükseldiğini ileri sürerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Nitekim İngiltere, saldırgan koalisyonun Yemen'in savunmasız halkına karşı savaş suçları işlediğini ve bu koalisyonun okullara, hastanelere, düğünlere ve gıda depolarına yönelik askeri saldırılar gerçekleştirdiğinin bilincinde olarak bu silahları saldırganlara sağlamıştır."

-Ne olmuştu?

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, İngiliz Kraliyet Donanması gemisinin, bu yılın başlarında deniz güvenliği operasyonları sırasında İran'ın güneyindeki uluslararası sularda kaçakçılar tarafından işletilen sürat teknelerindeki İran silahlarına el koyduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ele geçirilen silahlar arasında, BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 (2015) sayılı kararına aykırı füzeler ve seyir füzeleri için motorların da yer aldığı bildirilmişti.

Ayrıca, açıklamada, "Bu, bir İngiliz donanmasına ait savaş gemisinin, İran'dan bu kadar gelişmiş silahlar taşıyan bir gemiyi ilk kez yasaklamasıdır." ifadesi kullanılmıştı.