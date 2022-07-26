Son dakika haberi! İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarıyla çatışmada bir albay hayatını kaybetti Son dakika haberi... İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çıkan çatışmada 1 albay hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı. İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çıkan çatışmada 1 albay hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı. İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Kirman Emniyet Müdürü Abdurrıza Nazıri, dün gece eyalette uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon sırasında çatışma çıktığını belirtti. Nazıri, kaçakçıların güvenlik güçlerine açtığı ateş sonucu 1 albayın hayatını kaybettiğini, 5 polisin yaralandığını kaydetti. Çatışmada 6 kaçakçının da ölü ele geçirildiğini aktaran Nazıri, operasyonda 509 kilogram afyon, 188 kilogram esrar olmak üzere 697 kilogram uyuşturucu maddenin yanı sıra kaçakçılara ait uzun namlulu silahlar ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini verdi. AA / Ahmet Dursun - Güncel İran Güncel Haberler Son Dakika

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