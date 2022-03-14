Son dakika haberi | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

Tasnim haber ajansına göre Abdullahiyan ve Kuleba, Ukrayna'daki krizin sonlandırılmasının yollarını ele aldı.

Abdullahiyan görüşmede, "Ukrayna krizini çözmek için her türlü siyasi çabayı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kuleba'nın Antalya'da yaptıkları görüşmenin önemine değinen Abdullahiyan, "ülkesinin savaşa karşı olduğunu ve sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmek amacıyla yarın Moskova'ya gidecek.