Son dakika haberi | İran'da SU-22 tipi savaş uçağı düştü Son dakika haberleri: İran'ın Fars eyaletinin merkezi Şiraz şehrindeki Şiraz Hava Üssü'nden havalanan SU- 22 tipi savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi. İran'ın Fars eyaletinin merkezi Şiraz şehrindeki Şiraz Hava Üssü'nden havalanan SU- 22 tipi savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi. İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri konuya dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'ne ait SU-22 tipi savaş uçağının Şiraz Hava Üssü'nden havalandığı sırada meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi. Fırlatma koltuğu sistemini kullanan pilotların kazadan kurtulduğu aktarıldı. Güncel AA / Haydar Şahin Devrim Muhafızları İran Güncel Haberler Son Dakika

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