Son dakika haberi | Iraklı yetkili: İran Erbil'in sınır bölgesini topçu ateşiyle vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Iraklı yetkili: İran Erbil'in sınır bölgesini topçu ateşiyle vurdu

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Iraklı yetkili: İran Erbil'in sınır bölgesini topçu ateşiyle vurdu

Bir son dakika haberine göre İran'ın, Irak'ın Erbil kentine bağlı sınır bölgesini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - İran'ın, Irak'ın Erbil kentine bağlı sınır bölgesini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

Erbil kentine bağlı Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, yerel medyaya olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Çelebi, sabah saatlerinde İran tarafından Berbizin Yaylası'na topçu saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda can kaybı olmadığını söyledi.

İran, zaman zaman İran-Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İ-KDP), Irak sınırları içerisindeki askeri varlığını gerekçe göstererek bölgeyi top atışına tutuyor.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İ-KDP, 1991'den bu yana Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) kendilerine verdiği kamplarda konuşlanıyor.

AA / Güncel

Çelebi, Erbil, Irak, İran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title