Son dakika haberi! Irak'ın Zikar vilayetinde valilik binası ateşe verildi Güncel Haberler Son dakika haber: Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde bir grup protestocu, valilik binasını ateşe verdi. Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde bir grup protestocu, valilik binasını ateşe verdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin kent merkezi Nasiriye'de bir grup maskeli kişi sokağa çıkarak protestoya başladı. Göstericiler daha sonra kent merkezindeki valilik binasını molotofkokteyliyle ateşe verdi. Protestocu grup olaya müdahale etmek isteyen güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı. Yaşananlar üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Güncel Kaynak: AA / Haydar Karaalp Irak Güncel Haberler Son Dakika

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