MSB: Örgütten kaçan PKK'lı terörist teslim oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde örgütten kaçan 1 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde örgütten kaçan 1 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist Cizre/Şırnak'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel