MSB: Örgütten kaçan PKK'lı terörist teslim oldu Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde örgütten kaçan 1 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde örgütten kaçan 1 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist Cizre/Şırnak'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şırnak Irak PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MSB: Örgütten kaçan PKK'lı terörist teslim oldu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.