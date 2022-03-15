Son dakika haberi... İnegöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... İnegöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

AA - Uğur Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... İnegöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın söndürüldü.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın söndürüldü.

Avarlar Kavşağı'nda Mesut E. idaresindeki 16 CAS 94 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı.

Sürücünün araçtan inmesinin ardından alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Olay yerine gelen trafik polislerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İnegöl, Yangın, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title