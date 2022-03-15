Son dakika haberi... İnegöl'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın söndürüldü.

Avarlar Kavşağı'nda Mesut E. idaresindeki 16 CAS 94 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı.

Sürücünün araçtan inmesinin ardından alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Olay yerine gelen trafik polislerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.