Son dakika haberi | İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, polis ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu iki PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu iki terörist, bölücü terör örgütü PKK'dan kaçtı.

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin 2015'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 27'ye yükseldi.