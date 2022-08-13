Haber : Son dakika haberi! İKİ KİŞİNİN BİNDİĞİ SKUTER KAZASI KAMERAYA YANSIDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! İKİ KİŞİNİN BİNDİĞİ SKUTER KAZASI KAMERAYA YANSIDI

 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da skutera kız arkadaşı ile birlikte binen genç, yolda araçların arasından geçerken önünde duran otomobile çarpıp düştü.

Antalya'da skutera kız arkadaşı ile birlikte binen genç, yolda araçların arasından geçerken önünde duran otomobile çarpıp düştü.

Düşen skuterlı gençlere arkadan gelen midibüsün çarpmasını şoförün ani frene basması önlerken, o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İki kişinin binmesinin ve trafiğe açık yolda sürülmesinin yasak olduğu skuter kullanımı, uygulanan para cezalarına rağmen engellenemiyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Burhanettin Onat Caddesi'nde kız arkadaşı ile skutera binen genç, sıkışan trafikte araçların arasından geçmeye çalıştı. Trafiğin durduğu sırada araçların arasından geçen genç, otomobile arkadan çarptı ve kız arkadaşı ile yere yuvarlandı. Yola düşen gençlere arkadan gelen midibüsün çarpmasını, şoförün refleksi ve ani freni önledi. Yere yuvarlanan genç, hemen kız arkadaşına bakıp ayağa kaldırdı. Araç sürücüleri de gençlerin yardımına koştu.

Skuter kazası araç kamerasına saniye saniye yansırken, yara almadan kurtulan gençler tekrar yollarına devam etti. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Tragger Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title