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Son dakika haber! IKBY'deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Abdulkadir Hacıoğlu - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre - IKBY'deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentindeki bir restoranda gaz patlaması sonucu 15 kişi yaralandı.

- IKBY'deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı

SÜLEYMANİYE - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentindeki bir restoranda gaz patlaması sonucu 15 kişi yaralandı.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentindeki Salim Caddesinde bulunan bir restoranda saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, aralarında biri Hollandalı diğeri Filipinli olmak üzere 2 yabancı uyruklunun bulunduğu kaydedildi. Kahvede ve çevredeki binalarda hasar meydana gelirken, Sivil Savunma Müdürlüğü patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Güncel

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