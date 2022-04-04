Son dakika haberi: İİT, Afganistan'da haşhaş üretiminin yasaklanması kararından memnun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin, ülke genelinde haşhaş ekimini tamamen yasaklayan kararını memnuniyetle karşıladı.

Taliban yönetiminin dün, ülke genelinde alkol, eroin, uyuşturucu hapları, esrar gibi sarhoş edici maddelerin kullanımı, ticareti ve her türlü uyuşturucu madde üreten fabrikaların yasaklandığını duyurmasının ardından bugün İİT'den konuya ilişkin yazılı açıklamaya yapıldı.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha açıklamada, söz konusu karardan memnuniyet duyduğunu belirterek, bu kararın, Afganistan'daki hükümetin uyuşturucuyla mücadele için aldığı önlemlerle uyumlu olduğunu ifade etti.

Taha, açıklamada, "Uluslararası toplumun, Afganistan'a yardım ve yeniden imar çalışmalarının önemli bölümünün, (haşhaşa) alternatif değeri yüksek ürünler yetiştirilmesi ve uyuşturucu bağımlısı Afganlar için rehabilitasyon programları geliştirilmesi üzerine odaklanması gerektiğini" dile getirdi.

Taliban yönetimi dün, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin kararıyla ülke genelinde alkol, eroin, uyuşturucu hapları, esrar gibi sarhoş edici maddelerin kullanımı, ticareti ve her türlü uyuşturucu madde üreten fabrikaların yasaklandığını, bu kararı ihlal eden herkesin yargılanacağı ve cezalandırılacağını bildirmişti.

Karara göre ülke genelinde haşhaş ekimi yapılmayacak.

Afganistan, dünyada yasa dışı yollarla uyuşturucu madde elde edilen haşhaş ve kenevir gibi bitkilerin en fazla üretildiği ve ihraç edildiği ülkelerin başında geliyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) raporuna göre, 2020'de dünyada haşhaştan elde edilen afyonun yüzde 85'inden fazlası Afganistan'da yapılıyor.