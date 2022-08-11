Haber : İHBARA GİDEN POLİSİN DÜŞEN TABANCASINI ALIP, 2 POLİSİ AYAĞINDAN VURDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İHBARA GİDEN POLİSİN DÜŞEN TABANCASINI ALIP, 2 POLİSİ AYAĞINDAN VURDU

 - Güncelleme:

ANTALYA'da, aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşen tabancasını alan Fırat A. (26), çevreye rastgele ateş açtı.

ANTALYA'da, aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşen tabancasını alan Fırat A. (26), çevreye rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu polislerden H.A. ve S.Ö. ayaklarından vurularak yaralandı. Şüpheli Fırat A. diğer polisler tarafından gözaltına alınırken, yaralı polisler ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, aile içi şiddet ihbarı aldı. İhbarın ardından olay yerine gelen yunus ekibinde görevli H.A. ve S.Ö., Fırat A.'yı etkisiz hale getirmek istedi. Bu sırada polislerin elinden kaçan Fırat A., bir süre sonra yakalanacağını anlayarak ekiplere taş atmaya başladı. Bir süre sonra tekrar kaçmaya çalışan Fırat A.'yı kovalayan polislerden birinin tabancası düştü. Tabancayı alan Fırat A.'nın çevreye rastgele ateş açması sonucu 2 polis ayaklarından yaralandı. Devriye arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından polislerden biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğeri ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Fırat A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muratpaşa Antalya Fırat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title