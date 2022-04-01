İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONU (1) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONU (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONU (1)

İSTANBUL merkezli 5 ilde, "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" iddiasıylaaralarında Avcılar Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

İSTANBUL merkezli 5 ilde, "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik"  iddiasıyla

aralarında Avcılar Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon yapılıyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda çalışmaların devam ettiği kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title