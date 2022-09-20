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Son dakika haberi... Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi... Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tuzluca ve Karakoyunlu ilçelerinde silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda kalaşnikof tüfek, hücum yeleği, 4 şarjör, 117 fişek, tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 13 fişek ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 sikke ve 6 tarihi eser de bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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