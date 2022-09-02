Son dakika haberi: Iğdır'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Iğdır'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Iğdır'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Aralık ilçesine bağlı Gedikli köyünde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 7 zanlı jandarma ekiplerince yakalanarak Aralık İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Dün Gödekli köyünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada R.A. hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız Jandarma Hisarcık Aralık Iğdır Güncel Haberler Son Dakika

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