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Son dakika haberi: İçişleri: Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün 9 mensubu gözaltına alınmış olup,...

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Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri: Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün 9 mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır.

İçişleri: Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün 9 mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Suriye Güncel Haberler Son Dakika

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