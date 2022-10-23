Son dakika haberi: İçişleri: Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün 9 mensubu gözaltına alınmış olup,...
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Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri: Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün 9 mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır.
İçişleri: Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün 9 mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel