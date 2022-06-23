Son dakika haberi! İçişleri: Lice'deki operasyonda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralı (3) Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞEHİTLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDIDiyarbakır'ın Lice ilçesindeki 'Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç (29) ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen (30) için 8'inci Ana Jet Üs... ŞEHİTLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki 'Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç (29) ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen (30) için 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve askeri erkan katıldı. Şehitlerin cenazeleri, törenin ardından uçakla memleketlerine gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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