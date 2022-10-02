Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus'ta, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15... - Haberler

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