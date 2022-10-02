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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus'ta, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15...

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus'ta, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15...

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus'ta, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15 teröristin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus'ta, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15 teröristin yakalandığını açıkladı

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

İçişleri Bakanlığı Cerablus El Bab Suriye Güncel Haberler Son Dakika

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