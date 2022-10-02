Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus'ta, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15...
Güncel Haberler
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus'ta, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15 teröristin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus'ta, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15 teröristin yakalandığını açıkladı
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel