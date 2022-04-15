Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 14 Nisan'da sona eren Eren-Kış Operasyonlarında 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı: 14 Nisan'da sona eren Eren-Kış Operasyonlarında 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
İçişleri Bakanlığı: 14 Nisan'da sona eren Eren-Kış Operasyonlarında 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel