Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 14 Nisan'da sona eren Eren-Kış Operasyonlarında 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara, sığınak ve depo imha edildi. - Haberler

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 14 Nisan'da sona eren Eren-Kış Operasyonlarında 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 14 Nisan'da sona eren Eren-Kış Operasyonlarında 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı: 14 Nisan'da sona eren Eren-Kış Operasyonlarında 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

İçişleri Bakanlığı: 14 Nisan'da sona eren Eren-Kış Operasyonlarında 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Nisan, Güncel, Haberler

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