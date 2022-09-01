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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi 3 teröristin etkisiz hale...

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi 3 teröristin etkisiz hale...

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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