İçişleri Bakanı Soylu Avrupa Konseyi heyetini kabul etti - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu Avrupa Konseyi heyetini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş-Raportörleri Heyeti'ni kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş-Raportörleri Heyeti'ni kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş-Raportörleri Heyeti'ni Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında kabul etti. Bakan Soylu ile heyet arasındaki görüşme basına kapalı şekilde devam etti.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İçişleri Bakanı Soylu Avrupa Konseyi heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu Avrupa Konseyi heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu Avrupa Konseyi heyetini kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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