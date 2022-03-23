İçişleri Bakanı Soylu Avrupa Konseyi heyetini kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş-Raportörleri Heyeti'ni kabul etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş-Raportörleri Heyeti'ni kabul etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş-Raportörleri Heyeti'ni Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında kabul etti. Bakan Soylu ile heyet arasındaki görüşme basına kapalı şekilde devam etti.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)