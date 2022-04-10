KIRIKKALE - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRIKKALE - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlenen tören Çelenk sunumu Polis ekipleri İlçe Emniyet Müdürlüğünce çekilen klip KIRIKKALE - Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlenen tören

Çelenk sunumu

Polis ekipleri

İlçe Emniyet Müdürlüğünce çekilen klip KIRIKKALE - Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, polislerin yanı sıra bazı vatandaşlar da katıldı.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hafta dolayısıyla video klip çekti.

İşitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla bir süre önce işaret dili eğitimi alan İlçe Emniyet Müdürü Yahya Çelik ve personeli, çektikleri kliple "Polis, devlet gücünün temsilcisidir. Polise saygı, devlete saygı. Aile içi şiddete hayır. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Polis korkulan değil, güvenilendir. Polis demek, toplumun huzuru ve refahıdır. Adalete açılan ilk kapı karakoldur." mesajları verdi.

KIRIKKALE - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KIRIKKALE - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KIRIKKALE - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KIRIKKALE - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KIRIKKALE - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KIRIKKALE - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KIRIKKALE - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KIRIKKALE - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title