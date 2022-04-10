KIRIKKALE - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlenen tören

Çelenk sunumu

Polis ekipleri

İlçe Emniyet Müdürlüğünce çekilen klip KIRIKKALE - Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, polislerin yanı sıra bazı vatandaşlar da katıldı.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hafta dolayısıyla video klip çekti.

İşitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla bir süre önce işaret dili eğitimi alan İlçe Emniyet Müdürü Yahya Çelik ve personeli, çektikleri kliple "Polis, devlet gücünün temsilcisidir. Polise saygı, devlete saygı. Aile içi şiddete hayır. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Polis korkulan değil, güvenilendir. Polis demek, toplumun huzuru ve refahıdır. Adalete açılan ilk kapı karakoldur." mesajları verdi.