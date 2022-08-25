Son dakika haberi | İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (7) Güncel Haberler Son dakika haber: TATLISES'İN MİNİBÜSÜNDE BULUNAN İSİMLER BELİRLENDİİbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasında minibüste bulunan kişilerin isimleri belirlendi. TATLISES'İN MİNİBÜSÜNDE BULUNAN İSİMLER BELİRLENDİ İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasında minibüste bulunan kişilerin isimleri belirlendi. Minibüste, İbrahim Tatlıses'in yanı sıra polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül'ün bulunduğu öğrenildi. Kamyonetin sürücü Gültekin Gülsoy ise kazadan sonra ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay İbrahim Tatlıses Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (7) - Haberler

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