Son dakika haberi | İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (7)
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Son dakika haber: TATLISES'İN MİNİBÜSÜNDE BULUNAN İSİMLER BELİRLENDİİbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasında minibüste bulunan kişilerin isimleri belirlendi.
TATLISES'İN MİNİBÜSÜNDE BULUNAN İSİMLER BELİRLENDİ
İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasında minibüste bulunan kişilerin isimleri belirlendi. Minibüste, İbrahim Tatlıses'in yanı sıra polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül'ün bulunduğu öğrenildi. Kamyonetin sürücü Gültekin Gülsoy ise kazadan sonra ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel