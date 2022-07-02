Son dakika haberi | İbrahim Çanakcı'dan Asgari Ücret Zammına Tepki: "Hayal Kırıklığı Yaratmış, Dağ Fare Bile Doğurmamıştır"

MAHİR BAĞIŞ

Demokrasi ve Atalım (DEVA) Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, asgari ücrete yapılan zamla ilgili "Asgari ücret artışı çok yetersizdir. Bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Dağ fare bile doğurmamıştır... Bu hükümet, enflasyonu düşüremedikçe, kontrol edemedikçe böyle arkadan, geriden gelen hem de çok yetersiz artışlarla çalışanları hayat pahalılığına ve enflasyona karşı koruyamaz. Bu hükümetin bunu yapabilecek herhangi bir imkanı da gücü de yol haritası da bulunmamaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşverenleri Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay'la birlikte İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde milyonlarca emekçiyi ilgilendiren yeni asgari ücreti dün açıkladı.

Erdoğan, "Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret, net 5 bin 500 TL olacaktır" dedi. Daha sonra Bakan Bilgin'in uyarısı üzerine sehven oranı yüzde 25 olarak söylediğini, aslında yüzde 30 olduğunu ifade etti. Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında dün akşam yayınlanarak 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi.

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, yeni asgari ücreti ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Çanakcı, şöyle konuştu:

"İŞÇİLERİMİZİN HAYAT PAHALILIĞINA, ENFLASYONA KARŞI EZDİRİLDİĞİ ÇOK AÇIK"

"Hükümet, asgari ücrete yüzde 30 zam yaptığını açıkladı. Asgari ücreti 5 bin 500 TL olarak belirledi. Bu artışla beraber, geçen yıla göre asgari ücretteki artış yüzde 94,6 olarak gerçekleşti. Hükümet bunu cömert bir artış, bir lütuf olarak sunuyor. Ancak hayat pahalılığına ilişkin tüm göstergelere baktığımızda işçilerimizin, çalışanlarımızın hayat pahalılığına, enflasyona karşı ezdirildiği çok açık.

"ASGARİ ÜCRET, AÇLIK SINIRINDAKİ ARTIŞIN 30 PUAN ALTINDA"

Yıllık artış, açlık sınırını baz aldığımızda yüzde 123, yani, asgari ücret yaklaşık açlık sınırındaki artışın 30 puan altında. Yine makyajlı TÜİK rakamlarına göre bile dar gelirlilerin, sabit gelirlilerin yıllık enflasyonu yüzde 135 civarında. Bu rakamı baz aldığımızda asgari ücretteki artış yine bu artışın 40 puan altında. Yıllık bağımsız enflasyon hesaplamalarına baktığımızda yıllık enflasyon yüzde 165 civarında. Bunu baz aldığımızda da asgari ücretteki artış bunun yaklaşık 70 puan altında."

"BİR AİLEDE İKİ KİŞİ ÇALIŞSA BİLE YOKSULLUK SINIRININ YARISI DÜZEYİNDE GELİR ELDE EDEBİLİYOR"

Yeni belirlenen asgari ücretin, açlık sınırının 851 TL altında kaldığını belirten Çanakçı, şunları söyledi:

"Bu açlık sınırı da bu düzeyde kalmayacak. Önümüzde ay ve daha sonraki aylarda açlık sınırı her ay artmaya devam edecek. Yapılan bu asgari ücret ayarlamasının herhangi bir derde deva artış olmadığı çok açık. Benzer şekilde yoksulluk sınırına baktığımız zaman, açıklanan asgari ücret, yoksulluk sınırının yaklaşık dörtte biri. Bir ailede iki kişi çalışsa bile ancak yoksulluk sınırının yarısı düzeyinde bir gelir elde edebiliyor."

"BİR HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTIR, DAĞ FARE BİLE DOĞURMAMIŞTIR"

Çanakcı, Türkiye İşçi Sendikaları Konderasyonu'nun (TÜRK-İŞ) hesaplarına göre bekar bir kişinin aylık yaşam maliyetinin 8 bin 313 TL olduğunu belirtirken, "Asgari ücret, bu seviyenin 2 bin 813 TL altında. Hangi ölçüyü alırsanız alın, hangi parametreyi alırsanız alın, asgari ücret artışı çok yetersizdir. Bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Dağ fare bile doğurmamıştır. Yine çalışanlarımız, ücretliler, enflasyon karşısında ezdirilmiştir. Yapılan ayarlama bu yılın ilk yarısındaki hayat pahalılığındaki artışı telafi etmenin çok uzağındadır. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki yükselmenin devam edeceği dikkate alınırsa bu artışın çok daha yetersiz olduğu net bir şekilde görülecektir" dedi.

"BU HÜKÜMET, ÇALIŞANLARI HAYAT PAHALILIĞINA VE ENFLASYONA KARŞI KORUYAMAZ"

Çanakcı, "Bu hükümet, enflasyonu düşüremedikçe, kontrol edemedikçe böyle arkadan, geriden gelen hem de çok yetersiz artışlarla çalışanları hayat pahalılığına ve enflasyona karşı koruyamaz. Bu hükümetin bunu yapabilecek herhangi bir imkanı da gücü de yol haritası da bulunmamaktadır" sözleriyle iktidarı eleştirdi.

"MAKYAJLI TÜİK RAKAMLARI..."

Çanakcı, "Asgari ücret düzenlemesi tam bir hayal kırıklığı olmuştur. Önümüzdeki günlerde memur ve emekli maaşları ile ilgili de enflasyon farkları açıklanacaktır. Burada da yaklaşık yüzde 40 civarında bir ayarlama yapacaktır hükümet. Ama biraz önce bahsettiğim parametreler çerçevesinde bunun ne kadar yetersiz olduğu çok açıktır. Makyajlı TÜİK rakamlarını baz alarak bir maaş, ücret düzenlemesi çalışanları, emeklileri enflasyona, hayat pahalılığına karşı ezdirmekten öte anlam taşımamaktadır" diye konuştu.

ANKA / Güncel