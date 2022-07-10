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Son dakika haberi... İBB'den Esenyurt'ta selden etkilenenlere yardım kararı

AA - Semra Orkan - Güncel
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Son dakika haberi... İBB'den Esenyurt'ta selden etkilenenlere yardım kararı

Bir son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara nakit yardımı yapma kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara nakit yardımı yapma kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan İstanbullulara, İBB Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 7'şer bin lira nakit yardımı yapılmasına karar verildi.

Söz konusu tutar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit çalışmalarının ardından vatandaşlara ödenecek.

AA / Semra Orkan - Güncel

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